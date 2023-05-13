لقى 15 شخصاً مصرعهم وأصيب 14 آخرين إثر حادث مروري على طريق نساح الحريق-المانعية.

تلقت الجهات الإسعافية ظُهر اليوم بلاغات تفيد بوقوع حادث لباص على طريق نساح الحريق-المانعية؛ خلف عددًا كبيرًا من الإصابات الشديدة.

وعلى الفور باشرت الحادث فِرق هيئة الهلال الأحمر بعدد 11 فِرقة إسعاف أرضي وطائرتَي إسعاف جوي. كما قامت فِرق الإسعاف التابعة لوزارة الصحة بالمساهمة بعدد 3 فِرق إسعاف أرضية.

وتم نقل جميع الحالات المصابة لعدد من المستشفيات في مدينة الرياض، وعدد من المستشفيات المجاورة لموقع الحادث.