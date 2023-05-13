دخل العالم الهولندي فرانك هوغربيتس الذي برز اسمه عالمياً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بعد أن تنبأ به؛ بسجال مع نظيره اللبناني الخبير طوني نمير، وصد ورد عبر تويتر.

أعلن نمير عبر حسابه في تويتر، أنه تلقى العديد من الاستفسارات حول أحدث تنبؤات العالم الهولندي هوغربيتس، معتبراً أن الأخير “دجّال لا عالم”، ومشددا على أن ادعاءاته ليست صحيحة بتاتاً.

فيما نشر هوغربيتس ردا سريعا، قال فيه إنه أعطى تحذيرا من وقوع زلزال كبير في 9 مايو/أيار، وأن الزلزال وقع في اليوم التالي بقوة 7.5 في تونغا، معتبراً أنه مع ذلك لا يزال هناك علماء يحاولون تشويه سمعته، في إشارة منه إلى نمير.

وأشار العالم الهولندي إلى أنه يجب أن يكون واضحا الآن أن هؤلاء العلماء يفضلون أن يظلوا جاهلين ويرفضون إلقاء نظرة على بيانات #SSGI، واعتبر ذلك عاراً.

ليعود الخبير اللبناني ويعلق على تغريدة هوغربيتس، مشدداً على أن الأمور لا تحمل طابعاً شخصياً أبداً، معتبراً أن المكان الأنسب لمناقشة أفكار العالم الهولندي قد يكون خلال مؤتمر EGU23، الذي أقيم في فيينا الشهر الماضي.