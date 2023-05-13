طرحت وزارة التعليم، اليوم السبت، جداول الحصص الدراسية للأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الثالث لكافة مراحل التعليم.
ومن المقرر أن يبدأ البث في السابعة صباحًا، ثم تستمر إعادة جدول الحصص على مدار اليوم، عَبْر قنوات عين ومنصة “مدرستي”.
ويمكن متابعة بث جداول الحصص الدراسية عَبْر حساب “عين” على موقع “يوتيوب”.
جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الثالث لكافة مراحل #التعليم العام عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستيhttps://t.co/kBqzJsHCIC
— قناة عين (@iEN_tv) May 13, 2023
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