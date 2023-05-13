صرح الإعلامي الرياضي خلف ملفي، بأن الهلال أنقذ نفسه هذا الموسم بعد الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الوحدة، مؤكدا أنه يجب على إدارة الهلال إنهاء عقد رامون دياز مدرب الفريق الموسم المقبل.

وقال ملفي: “جماهير الهلال طماعة، وكان طموحه هذا العام هو بطولة آسيا، فهي 3 بطولات في بطولة واحدة، ورغم الحزن على فقدان البطولة لكنه ختم موسمه بأغلى الكؤوس”.

وأضاف: “تحية ذهبية لفريق الوحدة، وهذا يبدو أن هناك دراسة جيدة للمدرب، لكنه فرط تفريط كبير في الشوط الأول، لكن الهدف رهيب جدا،والمباراة ككل جميلة جدا”.

وعن مدرب الهلال رامون دياز، قال: “دياز سيرحل ووجوده خطأ كبير وقد أهدر الكثير من الفرص الذهبية لا سيما بطولة آسيا”.

وأضاف: “ما بني على ضعف يبقى ضعيف، الكل أنتقد المعسكر الإعدادي في لندن، وهذه الثمار، لكن لجنة المسابقات ظلمت الهلال خاصة في رمضان، لا يمكن لأي نادي مهما كانت قوته أن يلعب كل 3 أيام في رمضان”.

وتابع: “دياز لن يبقى وإذا بقي فسيكون خطأ كبير من إدارة الهلال، وفييتو أيضا يفترض ما يبقى، وبعض اللاعبين الصاعدين يفترض أن يأخذوا فرصهم”.