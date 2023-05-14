حذر الدكتور فهد عبدالكريم تركستاني، الأكاديمي في تخصص الكيمياء بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، من خطورة التدخين على النساء الحوامل، مشيرا إلى أنه يرسب مواد سامة بالأجنة

وأوضح المختص أن المرأة الحامل المُدخنة يكون ابنها لديه ميول للإدمان عندما يكبر أكثر من غيره”

وأضاف المختص أن التدخين يتسبب في ترسيب مواد سامة وشديدة الخطورة في الأجنة، وتسبب في ميل الأبناء للإدمان في المستقبل مقارنة بغيرهم من النساء غير الحوامل.

ودعا جميع الأمهات بعدم التدخين بصفة عامة والحوامل بصفة خاصة، خصوصا أن هذه المواد لا تذوب في الماء وتترسب في أجساد الأجنة.