أزاحت شركة سوني الستار عن Xperia 1 V الجديد الذي صنف كأحد أفضل هواتف أندرويد الذكية التي ظهرت هذا العام، والذي يأتي بهيكل أنيق التصميم مصنوع من أجود المواد، أبعاده (165/71/8.3) ملم، محمي من الماء والغبار وفق معيار IP65/IP68، ووزنه 187 غ.

وزود الجهاز بشاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (3840/1644) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 643 شمعة/م تقريبا، ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت، ونظام تشغيل Android 13 مع واجهات Xperia UI.

ويعد من مميزات هذا الهاتف وجود قدرات التصوير الممازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت ثلاثية العدسة بدقة (52+12+12) ميغابيكسل وفيها عدسة للتصوير العريض، فضلا عن كاميرته الأمامية التي أتت بدقة 12 مغابيكسل، إلى جانب منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.