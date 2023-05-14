كشف كارلوس جيرمانو حارس البرازيل السابق، ومدرب الحراس في نادي فاسكو دا جاما، عن سر خطير يتعلق بمواطنه مارسيلو جروهي نجم نادي الاتحاد.

وأوضح جيرمانو “، أنه طلب التعاقد مع جروهي، نظرا لمعرفته الخاصة بقدراته الكبيرة، إلا أن إدارة النادي رفضت هذا الأمر، بحسب “ViVA__SPORT

وأضاف أن إدارة نادي فاسكو دا جاما نشرت أخبارا كاذبة، أن رفض التعاقد مع جروهي جاء بناء على توصية فنية منه، وهو ما نفاه تماما.

ومن ناحية أخرى ، نشر البرازيلي إيجور كورنادو لاعب الاتحاد، صورة أثناء تدريباته الصباحية، والتي يقوم بها تحت إشراف مدرب شخصي.

وشارك كورنادو في التدريب مع مدربه إيدير دياز، والذي حضر خصيصا إلى جدة من أجل نجم الاتحاد، وذلك لمواصل تألقه خلال المواجهات المتبقية من دوري روشن للمحترفين.