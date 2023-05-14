روت والدة المواطن “تركي السنيد”، اليوم الأحد، أسباب حرمانها من ابنها لمدة 32 سنة.

وأوضحت الأم وهي مصرية الجنسية، أنها قبل 32 سنة سافرت رفقة زوجها إلى مصر لرؤية أسرتها.

وقالت الأم: “سافرنا مصر، لرؤية أهلي، وعندما طلبت أخذ ابني معي أخبرني بأنهم سيقضيان يومان فقط ولا داعي لأخذ الأبن”.

وتابعت: “حصلت مشاكل بعد وصولنا مصر، وانفصلنا، ورفضوا تواصلي مع ابني لأنهم أخبروه بأني مٌت، ورفضوا أن يسمعوني حتى صوته”.

وأضافت: “مصدقتش اتصال السفارة السعودية بي وإخباري بأن ابني يبحث عني”، موجهة شكرها للمملكة والجهات المختصة وكل من كان سببا في تواصلها مع ابنها من جديد.

اقرأ أيضا

لحظة لقاء مواطن بوالدته المصرية بعد فراق دام 32 عامًا.. فيديو

 