روت والدة المواطن “تركي السنيد”، اليوم الأحد، أسباب حرمانها من ابنها لمدة 32 سنة.

وأوضحت الأم وهي مصرية الجنسية، أنها قبل 32 سنة سافرت رفقة زوجها إلى مصر لرؤية أسرتها.

وقالت الأم: “سافرنا مصر، لرؤية أهلي، وعندما طلبت أخذ ابني معي أخبرني بأنهم سيقضيان يومان فقط ولا داعي لأخذ الأبن”.

وتابعت: “حصلت مشاكل بعد وصولنا مصر، وانفصلنا، ورفضوا تواصلي مع ابني لأنهم أخبروه بأني مٌت، ورفضوا أن يسمعوني حتى صوته”.

وأضافت: “مصدقتش اتصال السفارة السعودية بي وإخباري بأن ابني يبحث عني”، موجهة شكرها للمملكة والجهات المختصة وكل من كان سببا في تواصلها مع ابنها من جديد.

أخبروه اني ميتة..

والدة الشاب السعودي تركي السنيد تروي بدموعها لياهلا أسباب حرمانها من ابنها لمدة 32 سنة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/G75S5F5U23 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 14, 2023

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