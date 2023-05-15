بالتزامن مع اقتراب حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير حسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة آل سيف، تم تداول صور من زفاف والده الملك عبدالله بن الحسين ووالدته الملكة رانيا والذي تم قبل 30 عام.

ووثقت صورة متداولة بطاقة زفاف ملك الأردن والملكة رانيا، قبل 30 عام، عندما كان أميراً.

وظهرت صورة دعوة حفل الزفاف، والتي تدعوا إلى حفل غداء أقامه الملك الراحل الحسين بن طلال بمناسبة زفاف نجله الأكبر الأمير عبدالله الثاني على الآنسة رانيا الياسين، وبحسب ما جاء في الدعوة أقيم حفل الغداء في الديوان الملكي الهاشمي (مضارب بني هاشم) بتاريخ 8 حزيران 1993 قبل يومين من حفل الزفاف الملكي.

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