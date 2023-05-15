تتجه إدارة نادي الهلال لعدم تجديد عقد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق، الذي غادر إلى بلاده أمس لتفقد أوضاع ابنه الذي تعرض لحادث مروري قبل نحو شهرين.

وتبحث إدارة الهلال في ملفات عدد من المدربين العالميين للتعاقد مع أحدهم من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل، ومن بينهم البرازيلي أدينور ليوناردو باتشي الشهير بـ”تيتي” مدرب منتخب السامبا السابق، وفق الرياضية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد دياز مع الزعيم نهاية الموسم الجاري، إذ أسندت الإدارة الدفة الفنية لابنه إيمليانو لتدريب الهلال في الخمس مواجهات المتبقية للفريق.

وكان الهلال أعلن أمس موافقة الإدارة على الطلب الذي قدمه دياز برغبته في المغادرة إلى بلاده، لمتابعة أوضاع أسرته.