عثر لاعب الفيصلي، ويلي سيميدو، على هاتف ذكي ضائع في أرضية ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

والتقط اللاعب الهاتف ورفعه عاليا محاولا إيجاد صاحبه، ثم بادر في النهاية بالتوجه نحو القائمين على الملعب واعطاه لهم، واستكمل بعدها المشاركة في المباراة التي أقيمت أمام فريق جدة.

يذكر أن المباراة بين الفيصلي وجدة تأتي ضمن منافسات دوري يلو.