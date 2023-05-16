أكد استشاري طب الطوارئ وطب السموم الدكتور خالد العوفي، أن الإقلاع عن المواد المخدرة لا يكفي، لافتًا أنه يجب على المتعاطي أن يراجع طبيب إدمان بشكل مستمر.

وقال العوفي خلال لقائه على برنامج الشارع السعودي:” يستوجب على متعاطي المخدرات حتى بعد إقلاعه عن المواد المخدرة أن يكون تابع في طب الإدمان لفترة طويلة”، مؤكدًا أن الإقلاع فقط عن المواد لا يكفي.

وأضاف:” أنه لا بد من أن يكون المتعاطي لديه مراجع دورية بشكل شهري حتى يتجنب الأعراض الانسحابية؛ لأن خطر الأعراض الانسحابية أحيانًا يكون كخطر التعاطي” لافتًا أن الأعراض الانسحابية من الممكن أن تكون أشد وأقوى من الأعراض السابقة.

ومن جانبه، أوضح العوفي أن الآثار الجانبية لمتعاطي مادة “الشبو ” تختلف من شخص لآخر ومن عمر لآخر وكذلك باقي المواد المخدرة يكون فيها الشخص غير مدرك ويختل توازن الجسم وتصرفات الشخص على المدى البعيد من التعاطي .

وتابع:” أن المواد المخدرة تخل بتوازن الجسم وتجعل الشخص المتعاطي غير متزن وغير سوي وفي بعض الأحيان قد يقوم المتعاطي بعمليات القتل والعنف تجاه أفراد أسرته والمحاطين به.”

يُذكر أن المملكة تكثف حملاتها وجهودها الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة أبنائه، وتقف بالمرصاد لمحاربة آفة المخدرات والتصدي لأعداء الوطن من خلال حملة قوية بعنوان ” الحرب على المخدرات ” التي لم ينجو منها أحد حتى .