حذر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من الانسياق وراء كلمة “عضوي” الموضوعة على منتجات السكر والملح.

وقال الخضيري: “لا تخدعك كلمة عضوي في السكريات والدهون المصنعة! فالضرر الصحي نفسه!! السكر هو السكر. والضرر هو نفس الضرر والسعرات هي نفس السعرات”.

وأضاف: “ولن تعرف الأمراض وصحة الناس هل تم تنميته بسماد كيمائي غير عضوي، أو سماد روث البهائم (عضوي)، ولا تفرق المبيدات عن عدمها في تقليل او تغيير القيم الغذائية والسعرات”.

وتابع: “فلا يخدعوك، فكلمة عضوي موضوع ثاني مختلف لا يمنع ضرر السكريات والدهون وغيرها ولا يقلل من مخاطر السمنة او السكر او الضغط”.

واستكمل: “لأني سمعت مريض ضغط مرتفع وسكر مرتفع مخدوع يقول: هاه؟ كيف يرتفع ضغطي وانا اخذ ملح عضوي ؟ وكيف يرتفع سكري وانا اخذ سكر عضوي لانه يعتقد ان كلمة عضوي تمنع الضرر الصحي! وامنه رفع السكر”.