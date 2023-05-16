قال رئيس ‏مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، منير الدسوقي، إن البرنامج السعودي لأشباه الموصلات نجح بتصنيع 3 رقائق إلكترونية من 3 جامعات أعضاء باستخدام الغرف النقبة في المملكة.

وأضاف أن البرنامج درب أكثر من 120 مهندسا وطالبًا سعوديًا على تقنيات تصنيع أشباه الموصلات، لافتا إلى أن السوق العالمي لأشباه الموصلات تجاوز 600 مليار دولار في عام 2022.

وتوقع أن ينمو هذا السوق نمواً سنوياً مركباً بنسبة %12 خلال السنوات الست القادمة، حيث لا يزال النقص في فترة ما بعد الجائحة يظهر فجوة تتراوح بين 10 و15% بين العرض والطلب.