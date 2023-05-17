بدأ الذكاء الاصطناعي يثير الجدل والمتاعب، ومنها ما حدث لأحد مستخدمي TikTok حين سأل الذكاء الأحد عمن تسبّب بوفاة الأميرة البريطانية ديانا وصديقها المصري الأصل عماد الفايد، بحادث سيارة مساء 31 أغسطس 1997 بباريس، فجاءته الإجابة صاعقة.

ورد ببث 3 صور واحدة لشبيه بملك بريطانيا تشارلز الثالث، أو ربما بأبيه الراحل الأمير فيليب، والثانية لامرأة قد تكون الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، فيما الثالثة لسيارة محطمة، إشارة للتي كانت تقل الأميرة والفايد حين اصطدمت بعمود أسفل جسر Alma وسط العاصمة الفرنسية، وكان ما كان.

وأثار الفيديو عن إجابة الذكاء الاصطناعي على السؤال ضجة واسعة بأكثر من مليونين شاهدوه بمعظم العالم، مع أن مدته 19 ثانية فقط، وفيه يقول التيكتوكر Raúl Gutiérrez بالإسبانية: “سألت الذكاء الاصطناعي عمن يقف وراء موت الأميرة ديانا، فصنع هذه الصور”، تاركا للمشاهد تحليل الإجابة المصورة بنفسه

وحمل الاحتفال بتتويج تشارلز الثالث ملكاً في 6 مايو الجاري، كثيرين من المبحرين بمواقع التواصل، على استخدام “الذكاء الاصطناعي” للتعرف على ما ستبدو عليه “أميرة ويلز” لو كانت حية الآن.

وجاء على رأس المبحرين “راوول غوتييرس” الذي نشر في تويتر صورة لها، كما قد تبدو الآن بعمر 61 تقريبًا، قائلاً: “هكذا كانت ديانا ستصل لتتويج زوجها. ستكون امرأة عالمية وعظيمة، ناشطة اجتماعية وفاعلة خير، جدول أعمالها أكثر انشغالًا بمرات من الملك نفسه.”

وأضاف في تغريدات أخرى :”أنها توفيت بالحادث، حين كانت تحاول الهرب من مصورين كانوا يطاردونها لالتقاط صور لها مع شريكها “دودي” البالغ 41 عاماً ذلك الوقت.”