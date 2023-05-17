روى الفنان ناصر القصبي، اليوم الأربعاء، موقفا جمعه بالفنان الراحل فهد الحيان، قبل 25 عاما، وقبل شهرته.

وقال القصبي: “كنا نصور مشهد في نادي الشباب مع مجموعه ممثلين شباب جدد لا أعرفهم أثناء التصوير رأيت ريأكشن عفوي على أحدهم بدون أفتعال أعجبني و دل على موهبه قادمه سألته عن أسمه قال لي فهد الحيان، كان ذلك قبل ٢٥ سنة”.

وأضاف: “بعدها جمعتنا علاقه طويله استمرت ١٥ سنه حتى أستقل بأعماله الخاصة”.

وتابع: “اليوم و أنا أعزيه و أعزي أهله وأولاده و محبيه و أرى محبة الناس له في كل مكان، أقول من أحبه الله أحبه الناس، رحم الله محبوبنا فهد وأسكنه فسيح جناته”.



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