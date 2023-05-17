وثق مقطع فيديو لحظة وصول اللاعب عمر السومة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للعودة إلى فريق الأهلي.

عاد نادي أهلي يوم الجمعة إلى الدوري السعودي للمحترفين قبل 4 جولات من نهاية المسابقة بعد تعادل الفيصلي مع نجران وخسارة الأخدود من الحزم.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب أندية دوري يلو بـ65 نقطة، يليه الأخدود بـ62، والحزم بـ58، والرياض بـ56 نقطة، وتتأهل 4 أندية إلى الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023 – 2024 الذي سيشهد مشاركة 18 ناديا على أن يعود عدد الأندية الصاعدة إلى 3 مع نهاية الموسم المقبل.