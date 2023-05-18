أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر صيد كميات كبيرة من “الضبان”.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي في تويتر :”أن المقطع المتداول لصيد الضِبان قديم قد تم نشره عام 2018م، وقد قامت شرطة منطقة القصيم بمباشرة المخالفة في حينه والقبض على المخالف.”

وحثّ المركز الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة فطرية على رقم الاتصال الموحد 19914.

والجدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد بدأت منتصف فبراير الماضي في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في المملكة، حيث بلغت قيمة الغرامة لمخالفة صيد الضب بجميع أنواعه المحلية 3 آلاف ريال.