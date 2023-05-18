أبدى أقارب التوأم السيامي النيجيري السيامي النيجيري “حسانة وحسينة” فرحتهم بعد فصل التوأم.

وقام الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوأم السيامي النيجيري أبناء عمر رايانو، بقيادة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله الربيعة.

يذكر أن العملية تجري بمشاركة 35 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة التجميل والعظام للأطفال وغيرها، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

فيديو | فرحة أقارب التوأم السيامي النيجيري بعد فصلهما#الإخبارية pic.twitter.com/n4i4LNNozm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023

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