علّق المحلل الرياضي بندر الراشد، على تصريحات خالد الغامدي الصادمة لإدارة ناديه ولزملائه بالفريق، عقب الخسارة أمام ضيفه الوحدة (1-0)، مساء أمس الخميس بالرياض، ضمن الجولة 27 لدوري روشن للمحترفين

وأكد بندر الراشد، أن قدوم خالد الغامدي للشباب ليس للتقييم بل للعب المباريات فقط.

وقال الراشد خلال لقائه على برنامج برا الصندوق المُذاع على قناة SSC News : ” عندما رجعت لإحصائيات الغامدي وجدت أنه لعب 3 مباريات إثنين منها بديل ومجموع الدقايق الذي لعبها 93 دقيقة في مباراة واحدة”، لافتًا أنه بناءًا على الأرقام فهو في مقدمة أشباه اللاعبين.

وأضاف:” أن اللاعب في تصريحه قال أن نتائج المباراة يتحملها اللاعبين 100%”، ولإدارة واقعية وتحترم لاعبيها ولا تسمح للاعب في نادي الشباب أن يوصف زملاءه بهذا الوصف. ”

#برا_18 | بندر الراشد: قدوم خالد الغامدي للشباب ليس للتقيم بل للعب المباريات فقط، وبناءً على الأرقام فهو في مقدمة أشباه اللاعبين .@BandaR_AlRashd#SSC pic.twitter.com/5GoPmy00hQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 18, 2023

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