كشفت السلطات الصينية عن فرضها غرامة على شركة كوميديا بقيمة 2.13 مليون دولار؛ بسبب إلقاء أحد أعضائها نكتة عن جيش التحرير الشعبي خلال عرض فكاهي.

و ألقى أحد أعضاء الشركة والملقب فنياً بـ “هاوس”، نكتة خلال عرض في بكين، (السبت) الماضي، تناول فيها وفق منشور صوتي على شبكة “ويبو” للتواصل الاجتماعي، شعار جيش التحرير الشعبي، عندما كان يروي قصة عن ملاحقة كلابه سنجاباً.

وأعلن مكتب الثقافة والسياحة في بلدية بكين، أمس (الأربعاء)، أنه أجرى تحقيقاً بشأن شركة لي؛ بعدما أفاد أحد الأشخاص بأن نكتة أطلقها الكوميدي خرقت القانون، و”كان لها تأثير اجتماعي سيئ.