ظهر الفنان عادل إمام في مقطع فيديو بعد غياب لسنوات، حينما أطل بصحبة الفنانة المصرية منى ممدوح احتفالا بعيد ميلاده الـ 83.

ووجهت منى ممدوح الشكر إلى عادل امام الذي كان سببا في دخولها إلى السينما، وأن تدخل إلى مجال التمثيل، لتنتقل الكاميرا إلى عادل إمام الذي شكرها وربت على كتفها، وابتسم ابتسامته المعهودة إلى الكاميرا.

ودار حوار قصير بين منى ممدوح وعادل إمام، حيث وجهت إليه الشكر على كل ما قدمه إليها، وهو ما رد عليه قائلا “ميرسي يا حبيبتي”.

وقالت الفنانة الشابة أن عادل إمام اقتنع بموهبتها عام 2008 وقدمها للتمثيل، وطالبها بالانطلاق وقتها، لتنطلق بعدها في هذا المجال، وهو ما كان يرد عليه عادل إمام بالابتسامة.