أكد بحث أن الأشخاص ذوو الأرجل القوية أقل عرضة للإصابة بفشل القلب بعد الإصابة بنوبة قلبية، وفقاً لما تم تقديمه اليوم في مؤتمر فشل القلب 2023، الذي تعقده الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في براغ، بين 20 و23 مايو الحالي .

ويعد احتشاء عضلة القلب هو السبب الأكثر شيوعًا لفشل القلب، ويصيب حوالي 6% إلى 9% من مرضى النوبات القلبية.

ويُشار إلى أنه تم قياس القوة القصوى للعضلات الرباعية كمؤشر على قوة الساق لدى 753 مشاركاً متوسط أعمارهم 66 عاماً، وكانت نسبة الرجال بينهم 81%.

وكشفت النتائج أن تمارين القوة التي تشمل عضلات الفخذ الرباعية يجب أن يوصى بها للمرضى الذين عانوا من نوبة قلبية لمنع فشل القلب.