وصل منتخب المملكة الذي حقق وصافة العالم في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2023 إلى الرياض.

وأكد مستشار عام أمين موهبة، صاجب السمو الأمير فيصل بن عبد الله، إن 66% من طلاب المملكة في آيسف 2023 حصلوا على جوائز كبرى.

يذكر أن معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.

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