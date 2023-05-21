أعلنت شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة “أكواباور” اليوم، عن توقيع اتفاقيات شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، وذلك لتطوير وتشغيل ثلاثة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة، حيث تأتي المشاريع الثلاثة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة كجزء من التزام الصندوق لتطوير 70 % من قدرة توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 .

وستُنتج هذه المشاريع طاقة إجمالية تبلغ 4.55 جيجاواط في المملكة بواقع 2 جيجاواط لمشروع “الرس 2″، و1.125 جيجاواط لمشروع “سعد 2″، و1.425 جيجاواط لمشروع “الكهفة”، بقيمة إجمالية تبلغ 12.2 مليار ريال.

ومن المتوقع أن يشهد الربع الثالث من العام 2023 مرحلة الإغلاق المالي للمشاريع الجديدة، بما يسهم في توفير طاقة نظيفة لما يقارب 750 ألف وحدة سكنية.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل حالياً على تطوير خمسة مشاريع، بطاقة إجمالية تبلغ 8 جيجاواط، وباستثمارات بلغت أكثر من 6 مليارات دولار.