فتحت محكمة الاستئناف في الرياض، باب محاكمة متهمي صكوك الباحة (المشبوهة).

كما أصدرت أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 70 عاماً، على قاضٍ، وكاتب عدل سابقَين، وكُتاب ضبط، وتجار عقار، ومواطنين، ورفعت الأحكام القضائية إلى المحكمة العليا لإكسابها القطعية، وفق صحيفة “عكاظ”.

يذكر أن قضية الصكوك المشبوهة في الباحة بدأت عام 2011، واتهم فيها عدد من الشخصيات الاعتبارية في الباحة، بينهم قاض وكاتب عدل سابقان، ورجال أعمال، وكتاب ضبط. وباشرت لجنة عليا التحقيق معهم لمدة شهرين وأدانتهم باستخراج صكوك دون ضبوط.