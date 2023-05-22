تقدم وكيل أسرة المتهم بقتل الفتاة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري لوقف حكم الإعدام.

وأوضح المحامي خالد البري، أن المحكمة قررت بتاريخ 28 من يوليو 2022 إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فى إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت جلسة السادس من يوليو سنة 2022 بمعاقبة محمد عادل بالإعدام عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

وتابع المحامي أنه تم الطعن بالنقض في القضية المذكورة، وحكمت المحكمة من أول جلسة أولا بقبول طعن المحكوم عليه شكلا ورفضه مضمونا، ثانيا: بقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام محمد عادل.

وتمسك دفاع المتهم بإحالة المتهم المحكوم عليه إلى مستشفى الأمراض العقلية، لإصابة المتهم بمرض اضطراب ذهني بالمخ.