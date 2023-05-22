تعرضت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، الاثنين، لموقف طريف نتيجة إنعدام الجاذبية داخل محطة الفضاء الدولية.

وظهرت ريانة برناوي وهي تحلق لأعلى داخل محطة الفضاء الدولية، نتيجة انعدام الجاذبية، فيما قامت زميلتها بمساعدتها وإنزالها لأسفل، الأمر الذي أثار ضحك المتواجدين.

جدير بالذكر أن ريانة برناوي هي أول امرأة عربية ومسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية.

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