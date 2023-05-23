فاجأت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة لوني ويليسون، الجميع بعد انقلاب حياتها رأسا على عقب بعد انفصالها عن زوجها حيث ظهرت في شوارع ولاية كاليفورنيا تأكل من القمامة.

وكشفت تقارير أن ويليسون 39 عاما، أصبحت مدمنة للمخدرات وتأكل من صناديق القمامة.

وألقت اللوم على ظروف انفصالها عن زوجها في عام 2014، واتهمته بأنه حاول خنقها وسط شجار مخمورين، قائلة: “إنها لم تستحم لمدة 12 شهرا لتبقي في مظهر قذر قدر الإمكان لتتجنب التعرض للاعتداء أو الاغتصاب”.

وأضافت: ” لم أتحدث إلى طليقي، و لا أريد التحدث إلى أصدقائي ، أنا بخير، لا أريد أن يساعدني أحد “.