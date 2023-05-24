أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الدبلوم فأعلى).
وأوضحت أن الوظائف المطروحة :
– مُحلل أول (سكرتير لجنة).
– خبير أول صحي.
– خبير أول صحي.
– أخصائي أول صحي.
– أخصائي مشارك أول صحي.
– أخصائي أول علوم صحة السكان.
– أخصائي برامج تدريبية..
– خبير أول صحي – الأمراض المنقولة بالنواقل (طبيب نائب أول).
– مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.
– أخصائي أول صحي – الأمراض المنقولة بالنواقل.
– أخصائي مخاطر.
– أخصائي حوكمة كبير.
– أخصائي قانوني كبير.
وحددت الهيئة التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال.
– القانون.
– الأنظمة.
– الحقوق.
– الاقتصاد.
– الأمن السيبراني.
– تقنية المعلومات.
– الصحة العامة.
– الوبائيات.
– الطب الوقائي.
– مكافحة العدوى.
– الأمراض المعدية..
– علم الأوبئة.
– التعليم الصحي.
– التعليم الالكتروني.
– أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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