أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الدبلوم فأعلى).

وأوضحت أن الوظائف المطروحة :

– مُحلل أول (سكرتير لجنة).

– خبير أول صحي.

– خبير أول صحي.

– أخصائي أول صحي.

– أخصائي مشارك أول صحي.

– أخصائي أول علوم صحة السكان.

– أخصائي برامج تدريبية..

– خبير أول صحي – الأمراض المنقولة بالنواقل (طبيب نائب أول).

– مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.

– أخصائي أول صحي – الأمراض المنقولة بالنواقل.

– أخصائي مخاطر.

– أخصائي حوكمة كبير.

– أخصائي قانوني كبير.

وحددت الهيئة التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– الأنظمة.

– الحقوق.

– الاقتصاد.

– الأمن السيبراني.

– تقنية المعلومات.

– الصحة العامة.

– الوبائيات.

– الطب الوقائي.

– مكافحة العدوى.

– الأمراض المعدية..

– علم الأوبئة.

– التعليم الصحي.

– التعليم الالكتروني.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 