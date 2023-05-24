أقدمت سيدة على رفع قضية خلع ضد زوجها لسبب غريب.

وقال السيدة أمام قاضي محكمة الأسرة بسمنود بدلتا مصر، أن مشكلتها بدأت مع من زوجة شقيق زوجها – سلفتها – العقيم بسبب الغيرة على رضيعها .

وأضافت : بدأت الأزمة عقب إنجابها أول طفل، ليكون سبب الخلافات التي نشبت بينها وبين سلفتها العقيم، لغيرتها على رضيعها من اهتمام سلفتها به، مما أثار غضبًا كبيرا لها.

وقالت الزوجة أنها تحدثت مع زوجها عن أفعال سلفتها، ليرى الأخير أن ما تفعله أمرا عاديا لسيدة لا تستطيع الإنجاب، لكن الزوجة كان لها رأي آخر، وهو أنها تفعل ذلك كي يحبها الصغير أكثر من أمه، فتقدمت إلى محكمة الأسرة بسمنود، لكي تطلب الخلع منه.