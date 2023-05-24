حذرت لمياء البراهيم، استشارية طب الأسرة والمجتمع، من تناول الأسبرين في حال ارتفاع ضغط الدم المصحوب بالصداع.

وأضافت أن من الممكن أن يكون الصداع وارتفاع ضغط الدم من أعراض انفجار أحد شرايين الدم، لذا فمن الخطر في هذه الحالة تناول الأسبرين لأنها تزيد من سيولة الدم.

ونبهت بأعراض قلة السوائل في الجسم وتظهر خلال هذه الأيام التي يكون فيها الأجواء حارة والجسد لم يعتاد بعد على شرب ما يكفيه من السوائل، وهي تشمل الصداع، وطنين في الأذن، وجفاف الجلد، الخول، والإرهاق، وإصابة بالعدوى التنفسية، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفت إلى أن الطفح الجلدي من أكثر الحالات المنتشرة في تلك الأوقات من العام، لذا شددت على الاهتمام بتخفيف الملابس وعدم العمل تحت الشمس لفترة طويلة، مضيفة أن الصداع أنواع كثيرة وتشخيصه يتم في العيادة قبل الفحوصات، وأسبابه متعددة منها مشاكل في البصر أو القلق أو التوتر.

د. لمياء البراهيم – استشارية طب الأسرة والمجتمع تحذر: إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم المصحوب بالصداع فحذار من تناول الأسبرين @DrLalibrahim#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجيةhttps://t.co/zQlVvqbe2q pic.twitter.com/oeyK6D6Lwp — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 24, 2023

د. لمياء البراهيم – استشارية طب الأسرة والمجتمع تحذر: الطفح الجلدي من أكثر الحالات المنتشرة في تلك الأوقات من العام @DrLalibrahim#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/16qu8alfwa — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 24, 2023

د. لمياء البراهيم – استشارية طب الأسرة والمجتمع: للصداع أنواع كثيرة وتشخيصه يتم في العيادة قبل الفحوصات @DrLalibrahim#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/8IE2FyvLpX — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 24, 2023