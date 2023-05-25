أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي بأن زلزالا بلغت شدته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب البحر الكاريبي قبالة الحدود البنمية-الكولومبية.

وقال المركز الأمريكي:” أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 41 كيلومترا (25 ميلا) شمال شرقي منطقة “بويرتو أوبالديا” في بنما، وعلى عمق 10 كيلومترات (6 أميال).

وأكد المركز أن تابعًا زلزاليًا بلغت شدته 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة عقب 10 دقائق من وقوع الزلزال.

والجدير بالذكر أنه لم يرد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية حتى الآن