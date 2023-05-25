تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يوثق مداهمة السيل لغرفته؛ ليستيقظ من نومه على الصوت.

وأظهر المقطع السيل القوي وهو يغمر أنحاء الغرفة دون توقف، وسمع في المقطع أيضًا صوت الشاب يقول :” الله يعوضنا خير، السيل شغال الحمد لله إني صحيت .”

وأضاف:” يا رب رحمتك، الموية كثيرة”، وخرج مسرعًا خوفًا من أن يلمس الماء أحد السلوك الكهربائية.