أمرت محكمة في مدريد اليوم الخميس، بإطلاق سراح 4 أشخاص‭ ‬بكفالات، وذلك بعدما اعتقلوا في وقت سابق هذا الأسبوع للاشتباه في ارتكابهم جريمة كراهية عبر شنق دمية سوداء لنجم كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور على جسر بالعاصمة الإسبانية.

ويُشار إلى أن المحكمة قررت معاقبة الرجال، الذين يخضعون للتحقيق أيضا في الإساءة إلى مهاجم ريال مدريد، وذلك من خلال منعهم من التواصل أو الاقتراب من اللاعب لحين اكتمال تحقيقات أخرى.

ويُذكر أن التحقيق فُتح بعد العثور على دمية مشنوقة ترتدي قميص فينيسيوس رقم 20 على جسر أمام مركز تدريبات ريال مدريد قبل مباراة قمة أمام أتليتيكو مدريد في يناير الماضي.

وقالت الشرطة الإسبانية أن ثلاثة من المعتقلين من أعضاء “رابطة متعصبة لجماهير أتليتيكو” وتم اعتبارها مصدر “خطورة كبيرة” في وقت سابق.

وأكدت المحكمة أنها حظرت على المشتبه بهم الاقتراب من أماكن تدريبات ريال مدريد، ولن يسمح لهم بالوجود على مسافة ألف متر من استاد سانتياغو برنابيو مقر ريال مدريد أو أي استاد يخص فرق الدوري الإسباني أثناء مباريات كرة القدم.