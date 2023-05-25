كشفت تقارير أن أندريس إنييستا نجم برشلونة الإسباني السابق يقترب من الانضمام لدوري روشن في الموسم المقبل.

وكان تعاقد إنييستا مع فريق فيسيل كوبي الياباني قد انتهى هذا الصيف بعد 5 سنوات قضاها في صفوف الفريق منذ رحيله عن إسبانيا في 2018.

وفسخ إنييستا عقده بالتراضي مع النادي حتى يخوض تجربة جديدة، فيما ذكرت التقارير أنه رغم وصوله إلى سن الـ39 لكنه ما زال يريد اللعب وعدم الاعتزال.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اللاعب لا يستبعد الانضمام إلى الدوري السعودي في حال انتقل زملائه وأصدقائه السابقين على رأسهم ليونيل ميسي.