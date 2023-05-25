صرح والد المبتعث السعودي الوليد الغريبي رحمه الله، بأنه تمت موافقة المحكمة على استمرار محاكمة المتهمة بقتل نجله على التهم الخمس الموجهة لها.

وقال والد المبتعث المغدور: “جميع التهم تم الموافقة على الاستماع فيها والان يجرى جمع الأدلة وقدامنا طريق طويل المحاكمة ما هي سهلة”.

وكانت الشرطة الأمريكية قبل أشهر اعتقلت فتاة من ولاية جورجيا، على خلفية مقتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي، واتهمتها بالقتل العمد والسرقة وعدة تهم أخرى بعد وقت قصير من وقوع الجريمة.

ويوم الجريمة كانت طلبت من الغريبي، 25 عامًا، مساعدتها في نقل بعض الأشياء في شقتها لأنها لم تستطع حملها بنفسها،وعندما ذهب إلى منزلها، هاجمته وتركت جسده في حمامها، ثم عثر عليه غارقا في دماءه.

#نشرة_الرابعة | والد المبتعث السعودي #الوليد_الغريبي يكشف لـ #العربية موافقة المحكمة على استمرار محاكمة المتهمة على التهم الخمس pic.twitter.com/TZ1ZmO2poT — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 25, 2023

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