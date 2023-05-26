يرغب رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان في ترك منصب رئيس نادي الشباب في نهاية الموسم الجاري.

وقال البلطان “سبق وأعلنت منذ 4 أشهر أن هذه الفترة ستكون الأخيرة لي في رئاسة الشباب، سأغادر وأترك المجال لمن يريد رئاسة الشباب، لذلك هذا الموسم الأخير لي، ولم استقيل من رئاسة النادي، وكل ما أشيع في الصحف غير صحيح، و استغرب مثل هذه الأخبار”.

وتابع: “ابتعادي عن الشباب في الوقت الحالي ظاهرة صحية، ولا يوجد مرشح خاص لرئاسة الشباب من خالد البلطان”.

وأكد البلطان: “لا يوجد شرط يمنعني من ترشيح نفسي لرئاسة الشباب، والوزارة تواصلت معي من أجل الترشح ولكنني لا أرغب في الاستمرار”، مضيفا ” الشبابيون سيختارون الأنسب لرئاسة ناديهم، ولن يسمحون للعابثين بالاقتراب”.