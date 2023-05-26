قامت محكمة جنايات مصرية بإصدار حكم بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن 10 سنوات غيابيًا، وبراءة متهم خامس وذلك بتهمة ابتزاز طالبة جامعية بالاستيلاء منها على مبلغ 120 ألف جنيه مقابل عدم نشر صورها.

وتفصيلاً، ورد بلاغ من المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا بمحافظة الغربية في مصر بالتحقيق العاجل في بلاغ المجني عليها، والتي تتهم فيه 5 شباب بابتزازها بنشر صور خاصة بها فضلا عن استيلاءهم منها على مبلغ 120 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة نجاح المتهم الأول بالحصول على الصور الخاصة بها عن طريق اختراق هاتفها ثم تناوبوا ابتزاز المجني عليها وتقاضوا منها المبالغ المذكورة وعندما لم يكتفوا بذلك قامت المجني عليها بإبلاغ إدارة مكافحة جرائم المعلومات بالواقعة.