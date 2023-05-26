اختراع جهاز يعيد مصابًا بالشلل للمشي مجدداً

ابتكر علماء جهاز يعمل بتكنولوجيا عبقرية جديدة، يمكنه إعادة القدرة على الحركة والمشي لرجل مصاب بالشلل منذ أكثر من عقد.

و استطاع رجل هولندي يدعى غيرت يان أكسام من المشي بالاستعانة بالجهاز الذي يعمل كوصلة بين الدماغ والعضلات لإصدار وتنفيذ أوامر الحركة.

وأوضحت الدراسة أن الطبيب غريغوار كورتين وزملاءه من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان قاموا بتطوير وزرع الجهاز الذي يؤمن وصلة بين الدماغ والعمود الفقري، لتأسيس ربط عصبي مباشر بين الدماغ والحبل الشوكي.

وأضافت أن الجهاز يستدعي زرع غرزات صغيرة لاستقبال أوامر الحركة في الدماغ نوايا الحركة لنقل هذه الأوامر لاسلكيًا من دماغ المصاب إلى وحدة المعالجة التي يرتديها المصاب كالحقيبة على ظهره.