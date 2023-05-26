كشفت البلوجر المصرية سارة محمد، عن خطبتها عبر حسابها الشخصي انستجرام، ونشرت صورًا لها هي وخطيبها على صفحتها الشخصية.

وعلقت سارة على الصور التي شاركتها: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، صاحب العمر أول شخص اتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا، وعوض ربنا لي خلاص، قرينا الفاتحة.”

وأعرب متابعي سارة عن فرحتهم بخطبتها، ودعوا لها بالسعادة والخير في حياتها.

والجدير بالذكر أن سارة، نشرت فيديو يوثق تركيبها عين صناعية، مكان عينها التي دمرت، نتيجة الحادث الذي تعرضت له مع خطيبها السابق، التي كما ذكرت سارة أنه تخلى عنها بعد الحادث، في أشد وأكثر الأوقات التي كانت في حاجة إليه.