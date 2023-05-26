وجه خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، نصيحة مباشرة للمتزوجين يحثهم فيها على ضرورة عدم كشف أسرار العلاقة الزوجية والتحدث عن مشاكلهم.

وقال صالح بن حميد في خطبة اليوم الجمعة بالمسجد الحرام:” تجنبوا الحديث عن العلاقات الزوجية وكشف أسرارها.”

وأضاف:” الأمر كبير والشأن خطير، إنه حديثٌ عن الأسرة واستقرارها وحفظ البيوت وصيانة المجتمع”، مُشيرًا إلى أن الحديث عن العلاقات الزوجية وإفشاء أسرارها بغير علم يعتبر خيانة ويفسد الأسر .

وأكد بن حميد أن الزواج علاقة شرعية إنسانية راقية تحفظ الحقوق وتنشر السكن وتجلب السعادة وتحقق الطمأنينة ولا بديل لها سوى السقوط في وحل الشهوات، والخروج عن الفِطر السليمة والتمرد على قيم المجتمع الرشيد .