قام إريك شميدت الرئيس التنفيذي السابق لشركة “غوغل”، ورئيس لجنة الأمن القومي الأمريكية المعنية بالذكاء الاصطناعي، بتشديد التحذير من أن الذكاء الاصطناعي، الذي يغمر قطاعات كثيرة في العالم اليوم، قد يستخدم بشكل كبير، في “قتل البشر”.

وقال شميدت خلال حديثه أمام قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين:” أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمثل خطرًا وجوديًا على البشرية، وسيكون مسؤولاً عن قتل وأذية العديد من البشر.”

وأشار إلى أن التكنولوجيا، التي تساعد جوجل في قيادتها يمكن أن يساء استخدامها من قبل البعض عندما تصبح أكثر تقدمًا.

وسلط شميدت الضوء بشكل خاص على قدرة الذكاء الاصطناعي المتزايدة على تحديد نقاط الضعف في البرامج للقراصنة وصيد التكنولوجيا الحتمي لمسارات بيولوجية جديدة، والتي يمكن أن تؤدي إلى إنشاء أسلحة بيولوجية جديدة مخيفة، لافتًا أن الأمر الآن يبدو خياليًا، لكن من المرجح أن يهيمن الذكاء الاصطناعي.