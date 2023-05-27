توقفت مفاوضات النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم فريق الهلال، والنصر الإماراتي بعد أن رفض الفريق الإماراتي منح اللاعب النيجيري راتبًا سنويًا بقيمة 3 ملايين ونصف المليون دولار لمدة موسمين.

ويحظى إيجالو باهتمام من أندية في روشن، وينتظر وصول وكيله في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لحسم وجهة اللاعب الجديدة، خاصة بعد أن قرر الهلال عدم الإبقاء عليه.

وجاء ذلك في وقت ينتهي فيه عقد أوديون إيجالو، مع الهلال خلال الأيام المقبلة، وكان إيجالو دخل الفترة الحرة منذ يناير الماضي ما يسمح له بالتوقيع لأي ناد آخر دون موافقة ناديه الحالي.