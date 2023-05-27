سقطت لاعبة كرة سلة للسيدات في جامعة ولاية لويزيانا (LSU) سامية سميث، مغشياً عليها، أثناء إلقاء بايدن كلمته بالبيت الأبيض.

وأغمى على اللاعبة يوم الجمعة، أثناء كلمة للرئيس في حدث استضافه البيت الأبيض لتكريم الفريق؛ ليقف بايدن بشكل محرج في منبرته بالغرفة الشرقية لمدة 6 دقائق تقريبا حتى تم إخراج سميث من الغرفة على كرسي متحرك.

وتوقف بايدن عن متابعة كلمته بسبب الحادث، ثم انتقل إلى الجانب الذي كانت اللاعبة سامية تتلقى فيه الرعاية من الطاقم الطبي، مضيفًا: “هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، حيث أصيب ضيوف للبيت الأبيض بالإغماء في الماضي وكانوا بحاجة إلى إجراء فحص طبي في مكتب طبيب داخل القصر التنفيذي”.

وبعدها، استأنف الرئيس الأمريكي إلقاء كلمته لتهنئة الفريق، وذلك بعد فوزه ببطولة NCAA لكرة السلة للسيدات هذا العام.