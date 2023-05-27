بينت وزارة الصحة أبرز تفاصيل برنامج فحص اللياقة الطبية للطلبة المستجدين قبل دخولهم المدارس.

وقال المدير العام للإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة الصحة، أمجد الفالح، إن فحص اللياقة الطبية للطلبة المستجدين قبل دخولهم المدارس يعد فحص إلزامي، داعيا أولياء الأمور إلى توثيق التطعيمات الخاصة بأطفالهم إلكترونيا أو بالمراكز الصحية عند إجراء الفحص لأطفالهم الذين سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي.

وأضاف أن الفحص يتم بشكل إلكتروني دون الحاجة لأي استمارات ورقية، مشيرا إلى أن الفحص يساعد المسؤولين في المدرسة في تحديد المسار المناسب للطلاب سواء مسار عام أو تربية خاصة، مؤكدا أن الفحص متاح حاليا، وفقا لما ذكره في قناة السعودية.

ولفت إلى أن البرنامج يستهدف جميع الطلاب الملتحقين بالصف الأول الابتدائي، وتتم خطواته بحجز موعد عن طريق تطبيق صحتي “طب الأسر”، ثم إجراء فحص من خلال المركز الصحي دون الحاجة لأي أوراق، والنتيجة ترسل مباشرة لوزارة التعليم إلكترونيا، مضيفا أن هذا البرنامج يهدف لاكتشاف المشاكل الصحية للطلاب قبل التحاقهم للمدرسة، والتوجيه لمعالجتها.