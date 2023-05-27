كشف نادي ساو باولو البرازيلي عن آخر المستجدات بشأن المهاجم ألكسندر باتو .

وأعلن النادي مساء اليوم عن نجاحه في التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى نهاية 2023.

وأبدى اللاعب شكره للنادي لقيامهم بالتعاقد معه مرة أخرى بعدم أنهى تعاقده مع أورلاندو سيتي الأمريكي في نهاية العام الماضي.

وأضاف أنه مدين ساو باولو لأنه سبق أن فتح له أبوابه في عام 2014، وقام النادي بالأمر ذاته الآن عندما تعاقدوا معه مرة أخرى، مضيفا أن نادي ساو باولو لديه شيء مختلف في مسيرته الكروية، وأنه يحب النادي وجميع العاملين فيه.