امتهنت مواطنة مسنة مهنة صيد الأسماك على شاطئ بجرز فرسان في مهنة اعتاد على ممارستها الرجال فقط.
وأبانت فاطمة العقيلي أنها تستخدم في الصيد شباك معينة للصيد بها على مسافة محدودة، وفقا لما ذكرته بقناة mbc.
وأضافت أنها تصطاد أسماك متنوعة أبرزها السيجان، معبرة عن افتخارها وسعادتها بممارسة هذه المهنة.
قصة صائدة الأسماك فاطمة العقيلي
تجهز أدوات صيدها كل صباح في مهنة اعتاد الناس على أن يمارسها الرجال فقط
القصة كاملة في هذا التقرير@Anasyouseef11#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/AMVGw7oAoO
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 27, 2023
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