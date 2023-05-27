امتهنت مواطنة مسنة مهنة صيد الأسماك على شاطئ بجرز فرسان في مهنة اعتاد على ممارستها الرجال فقط.

وأبانت فاطمة العقيلي أنها تستخدم في الصيد شباك معينة للصيد بها على مسافة محدودة، وفقا لما ذكرته بقناة mbc.

وأضافت أنها تصطاد أسماك متنوعة أبرزها السيجان، معبرة عن افتخارها وسعادتها بممارسة هذه المهنة.