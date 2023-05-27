ظهر مقرئ شهير في مصر، بينما يرقص ويغني على أنغام أغنية لأم كلثوم، ما أثار غضبا واسعا خلال الساعات الماضية.

ووثق مقطع فيديو قيام المقرئ الشهير ممدوح عامر بالرقص والغناء على أغنية لأم كلثوم في حفل شعبي، ما أثار غضبا واسعا وانتقادات بعدم احترام المقرئ لمكانته.

ومن جانبها أوضحت أسرة المقرئ أنه متواجد في مسقط رأسه بإحدى محافظات الدلتا حيث شارك في حفل زفاف شقيقه.

وفي السياق ذاته أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم استنكارها للفيديو، قائلة: “كان من الأولى به أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى متدن لا يليق بأهل القرآن”.