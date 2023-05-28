أوضح أخصائيا الشيخوخة فلاديمير خافينسون وسفتلانا تروفيموفا، أن النساء، وفقا للاحصائيات، تعشن في جميع دول العالم أطول من الرجال.

وذكر أن السبب الرئيسي في ذلك هو أن للإنسان 23 زوجا من الكروموسومات، 22 منها متطابقة لدى الجميع 100 بالمئة. أما الزوج الأخير من الكروموسومات فمختلف حيث يتكون زوج الكروموسومات لدى النساء من أثنين Х (Х وХ) ولدى الرجال من Х وУ وهنا يكمن الاختلاف الرئيسي.

وأفادت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة ساوث ويلز البرطانية شملت 229 من الكائنات الحية لتقييم طول عمر الإناث والذكور، أن متوسط العمر المتوقع للإناث في جميع الأنواع أطول بنسبة 17 بالمئة من متوسط العمر المتوقع للذكور.

وأشارت إلى أنه بسبب اختلاف الجينات بين الذكور والإناث فإن الهرمونات الجنسية لدى الرجال والنساء مختلفة أيضا، حيث عند الرجال يهيمن هرمون التستوستيرون وعند النساء هرمون الاستروجين، مع أن كلا الهرمونين موجودان في أجسام الذكور والإناث، ولكن بكميات مختلفة.

ويعتقد العديد من الباحثين، أن النساء أكثر حظا لأن هرمون الاستروجين يؤثر في نشاط التيلوميراز (Telomerase)‏ ويؤثر إيجابيا في الصحة، فيما ينصح الخبيران كل من يرغب بالعيش فترة طويلة بتغيير نمط حياته، لأن هذا هو أحد الأسرار الرئيسية لطول العمر.